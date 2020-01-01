Эурелью Гомес
№1
Вратарь
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 февр. 1981 (39) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
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Уотфорд
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