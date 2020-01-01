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Лента
Матч-центр
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Эурелью Гомес
№1
Вратарь
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 февр. 1981 (39) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Уотфорд
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