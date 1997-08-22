Эйнсли Мэйтленд-Найлс
№55
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 авг. 1997 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Олимпиакос
0
Арсенал
1
был в запасе