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Лента
Матч-центр
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Эйнсли Мэйтленд-Найлс
№55
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 авг. 1997 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Олимпиакос
0
Арсенал
1
был в запасе