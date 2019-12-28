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Эшли Барнс
№10
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 окт. 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
Бернли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Эвертон
1 : 0
Бернли
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 74' - 90'
Эвертон
1
Бернли
0
минуты: 74' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
56'
56'
56'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:15
Бернли
1 : 4
Манчестер Сити
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:15
был в запасе
Бернли
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
0 : 2
Кристал Пэлас
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Уотфорд
0 : 3
Бернли
82'
82'
82'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
82'
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
0
Бернли
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Вест Хэм
11'
11'
11'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
11'
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
68'
68'
68'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Бернли
2 : 4
Челси
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 63'
Бернли
2
Челси
4
минуты: 1' - 63'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 73'
Бернли
1
Эвертон
0
минуты: 1' - 73'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 2
Бернли
23'
23'
23'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 83'
Астон Вилла
2
Бернли
2
минуты: 1' - 83'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Бернли
2 : 0
Норвич Сити
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
2
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Бернли
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
1
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Бернли
13'
13'
13'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
13'
минуты: 1' - 78'
Вулверхэмптон
1
Бернли
1
минуты: 1' - 78'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
Арсенал
2 : 1
Бернли
43'
90'
43'
90'
43'
90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
43'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Бернли
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Бернли
3 : 0
Саутгемптон
70', 63'
70', 63'
70', 63'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
70', 63'
минуты: 1' - 84'
Бернли
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 84'