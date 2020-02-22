Висенте Эскердо
№34
Полузащитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 янв. 1999 (21) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 18:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Хетафе
3
Валенсия
0
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Валенсия
2 : 0
Барселона
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Валенсия
2
Барселона
0
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 23:00
был в запасе
Вальядолид
1
Валенсия
1
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 23:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал
1
был в запасе