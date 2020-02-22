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Матч-центр
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Висенте Эскердо
№34
Полузащитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 янв. 1999 (21) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Хетафе
3
Валенсия
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Валенсия
2 : 0
Барселона
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Валенсия
2
Барселона
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Вальядолид
1
Валенсия
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал
1
был в запасе