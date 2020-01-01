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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эсекьель Гарай
№24
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 окт. 1986 (33) года
Рост
188
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2010/2011
2009/2010
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Валенсия
16
0
0
2
0