Эсекьель Гарай
№24
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 окт. 1986 (33) года
Рост
188
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Валенсия
16
0
0
2
0