Эрлинг Браут Холанд
№17
Нападающий
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Команда
Боруссия
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
21 июля 2000 (19) лет
Рост
191
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
16'
16'
16'
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
69', 77'
69', 77'
69', 77'
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
69', 77'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'