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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эрик Чупо-Мотинг
№17
Нападающий
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Камерун
Дата рождения
23 марта 1989 (31) год
Рост
190
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
7
3
1
0
0