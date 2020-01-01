Эрик Чупо-Мотинг
№17
Нападающий
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Камерун
Дата рождения
23 марта 1989 (31) год
Рост
190
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
7
3
1
0
0