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Матч-центр
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Эрик Чупо-Мотинг
№17
Нападающий
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Камерун
Дата рождения
23 марта 1989 (31) год
Рост
190
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
Амьен
4 : 4
ПСЖ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Амьен
4
ПСЖ
4
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
Нант
1 : 2
ПСЖ
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
был в запасе
Нант
1
ПСЖ
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
ПСЖ
4 : 1
Амьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
ПСЖ
4
Амьен
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
был в запасе
Монпелье
1
ПСЖ
3
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:30
Брест
1 : 2
ПСЖ
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 80' - 90'
Брест
1
ПСЖ
2
минуты: 80' - 90'
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:45
Дижон
2 : 1
ПСЖ
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Дижон
2
ПСЖ
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4 : 0
Марсель
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
4
Марсель
0
был в запасе
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 62'
Ницца
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 62'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
18:30
ПСЖ
4 : 0
Анжер
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 72' - 90'
ПСЖ
4
Анжер
0
минуты: 72' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 42'
ПСЖ
0
Реймс
2
минуты: 1' - 42'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
ПСЖ
1 : 0
Страсбур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 63'
ПСЖ
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 63'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Метц
0 : 2
ПСЖ
43'
43'
43'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
43'
минуты: 1' - 90'
Метц
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
4 : 0
Тулуза
50', 75'
50', 75'
50', 75'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
50', 75'
был в запасе
ПСЖ
4
Тулуза
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Ренн
2 : 1
ПСЖ
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
Ренн
2
ПСЖ
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Ним
0
был в запасе