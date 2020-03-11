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Лента
Матч-центр
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Эмре Джан
№27
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 янв. 1994 (26) лет
Рост
184
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
италия. кубок
италия. серия а
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
89'
89'
89'
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'