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Эмилиано Ригони
№10
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
4 февр. 1993 (27) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
италия. серия а
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
был в запасе
Зенит
7
Урал
1
был в запасе
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 46'
Зенит
0
Уфа
0
минуты: 1' - 46'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Зенит
44'
44'
44'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Спартак
0
Зенит
1
минуты: 1' - 46'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 70'
Уфа
1
Зенит
0
минуты: 1' - 70'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 83'
Зенит
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 83'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Динамо
0
Зенит
2
минуты: 90' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
21:30
Зенит
1 : 1
Краснодар
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
21:30
был в запасе
Зенит
1
Краснодар
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
0
Зенит
2
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Зенит
2
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Зенит
2
Тамбов
1
минуты: 88' - 90'