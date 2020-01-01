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Лента
Матч-центр
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Эмерик Ляпорт
№14
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 мая 1994 (26) лет
Рост
189
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
7
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0
1
0