Эмерик Ляпорт
№14
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 мая 1994 (26) лет
Рост
189
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
7
0
0
1
0