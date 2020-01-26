Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эктор Эррера
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Атлетико
Гражданство
Мексика
Дата рождения
19 апр. 1990 (30) лет
Рост
180
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
был в запасе
Атлетико
0
Леганес
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 1
Леванте
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
2
Осасуна
0
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетико
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
23:00
Атлетико
0 : 1
Барселона
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 87'
Атлетико
0
Барселона
1
минуты: 1' - 87'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
Гранада
1 : 1
Атлетико
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Севилья
1 : 1
Атлетико
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Севилья
1
Атлетико
1
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Атлетико
2
Атлетик
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Атлетико
1 : 1
Валенсия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Атлетико
1
Валенсия
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
17:00
Вальядолид
0 : 0
Атлетико
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Вальядолид
0
Атлетико
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
был в запасе
Атлетико
0
Реал
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Мальорка
0 : 2
Атлетико
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетико
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
20:00
Атлетико
3 : 2
Эйбар
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
20:00
был в запасе
Атлетико
3
Эйбар
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
20:00
Леганес
0 : 1
Атлетико
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
20:00
был в запасе
Леганес
0
Атлетико
1
был в запасе
Показать все игры