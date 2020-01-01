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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эдер (Эдерзито Маседо Лопес)
№24
Нападающий
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Команда
Локомотив
Гражданство
Португалия
Дата рождения
22 дек. 1987 (32) года
Рост
188
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига европы квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Локомотив
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