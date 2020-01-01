Эдер (Эдерзито Маседо Лопес)
№24
Нападающий
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Команда
Локомотив
Гражданство
Португалия
Дата рождения
22 дек. 1987 (32) года
Рост
188
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
14
5
0
2
0