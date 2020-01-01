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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эден Азар
№10
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 янв. 1991 (29) лет
Рост
172
Вес
66
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реал
9
1
1
0
0