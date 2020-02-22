Эден Азар
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реал
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 янв. 1991 (29) лет
Рост
172
Вес
66
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 73'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 73'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Реал
4
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
0 : 0
Бетис
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:15
Реал
5 : 0
Леганес
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 17:00
Реал
4 : 2
Гранада
45'
45'
45'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 17:00
45'
минуты: 1' - 69'
Реал
4
Гранада
2
минуты: 1' - 69'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Реал
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
был в запасе
Реал
2
Осасуна
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Реал
3
Леванте
2
был в запасе