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Лента
Матч-центр
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Эден Азар
№10
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 янв. 1991 (29) лет
Рост
172
Вес
66
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 73'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 73'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Реал
4
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0 : 0
Бетис
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
Реал
5 : 0
Леганес
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4 : 2
Гранада
45'
45'
45'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
45'
минуты: 1' - 69'
Реал
4
Гранада
2
минуты: 1' - 69'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Реал
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Реал
2
Осасуна
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Реал
3
Леванте
2
был в запасе