Центробанк

Дата основания
13 июля 1990
Инфо
Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны
Лента
Материалы
Почему на всех рублевых банкнотах города, а не портреты – и зачем нужен новый дизайн
#Экономика
Что такое ключевая ставка, почему 20% – это много, как изменятся кредиты и ипотеки
#мир