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Лента
Матч-центр
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Джорджиньо Вейналдум
№5
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 нояб. 1990 (29) лет
Рост
172
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Ливерпуль
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