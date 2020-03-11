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Матч-центр
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Джорджиньо Вейналдум
№5
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 нояб. 1990 (29) лет
Рост
172
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
43'
43'
43'
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
43'
минуты: 1' - 106'
Ливерпуль
2
Атлетико
3
минуты: 1' - 106'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Атлетико
1 : 0
Ливерпуль
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'