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Кертис Джонс
№48
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 янв. 2001 (19) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 70'
Челси
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 70'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Шрусбери Таун
2 : 2
Ливерпуль
15'
15'
15'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
15'
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
19:01
Ливерпуль
1 : 0
Эвертон
71'
71'
71'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
19:01
71'
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
1
Эвертон
0
минуты: 1' - 90'