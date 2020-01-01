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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джон Стоунс
№5
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 мая 1994 (26) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Манчестер Сити
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