Джон Стоунс
№5
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 мая 1994 (26) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
2
0
1
0
0