Джон Стоунс
№5
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 мая 1994 (26) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.03.2020 4 марта 2020 ср 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
Манчестер Сити
4.03.2020 4 марта 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Уэнсдэй
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 16:00
Манчестер Сити
4 : 0
Фулхэм
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 16:00
был в запасе
Манчестер Сити
4
Фулхэм
0
был в запасе
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 20:31
Манчестер Сити
4 : 1
Порт Вейл
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 20:31
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
4
Порт Вейл
1
минуты: 1' - 90'