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Лента
Матч-центр
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Джон Стоунс
№5
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 мая 1994 (26) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
4.03.2020
4 марта 2020
ср
22:45
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
Манчестер Сити
4.03.2020
4 марта 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Уэнсдэй
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Манчестер Сити
4 : 0
Фулхэм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Манчестер Сити
4
Фулхэм
0
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:31
Манчестер Сити
4 : 1
Порт Вейл
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:31
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
4
Порт Вейл
1
минуты: 1' - 90'