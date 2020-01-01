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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джо Гомес
№12
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 мая 1997 (23) года
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Ливерпуль
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