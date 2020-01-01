Джо Гомес
№12
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 мая 1997 (23) года
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ливерпуль
2
0
0
1
0