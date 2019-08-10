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Джоэл Фамейе
№20
Нападающий
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Команда
Оренбург
Гражданство
Гана
Дата рождения
14 мая 1997 (23) года
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Фамейе из «Оренбурга» второй тур подряд встает на колено, празднуя гол. Он первый поддержал движение Black Lives Matter в РПЛ
#Джоэль Фамейе
22 июля, 21:02
Спаситель «Оренбурга» Фамейе – необычный легионер. Не пьет, изучает соперников и переводит комментарии фанатов
#Джоэль Фамейе
10 августа 2019, 16:39