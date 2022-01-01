Джоан Роулинг
Родилась 31 июля 1965 г.
Наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.
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Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности
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#Гарри Поттер
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