Джеймс Милнер
№7
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 янв. 1986 (34) года
Рост
176
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ливерпуль
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