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Джеймс Милнер
№7
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 янв. 1986 (34) года
Рост
176
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Ливерпуль
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