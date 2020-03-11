Джеймс Милнер
№7
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 янв. 1986 (34) года
Рост
176
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
минуты: 82' - 90'
Ливерпуль
2
Атлетико
3
минуты: 82' - 90'
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
Атлетико
1 : 0
Ливерпуль
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
минуты: 80' - 90'
Атлетико
1
Ливерпуль
0
минуты: 80' - 90'