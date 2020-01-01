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Матч-центр
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Джано (Джано Ананидзе)
№49
Полузащитник
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Команда
Анортосис
Гражданство
Грузия
Дата рождения
10 окт. 1992 (27) лет
Рост
173
Вес
61
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спартак
4
0
0
0
0