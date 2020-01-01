Джано (Джано Ананидзе)
№49
Полузащитник
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Команда
Анортосис
Гражданство
Грузия
Дата рождения
10 окт. 1992 (27) лет
Рост
173
Вес
61
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спартак
4
0
0
0
0