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Донкастер Роверс
Донкастер
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Страна
Англия
Стадион
Кипмоат Стэдиум
Тренер
Пол Диков
П. Диков
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
10
Томми Роуи
Т. Роуи
Пол
31
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
0
нападающийов