Днепр
Днепр
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Сайт
Страна
Украина
Стадион
Днепр-Арена
Тренер
Мирон Маркевич
М. Маркевич
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Иван Томечак И. Томечак
Защ
30
3
0
0
0
0
24
Валерий Лучкевич В. Лучкевич
Защ
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов