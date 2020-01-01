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Лента
Матч-центр
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Днепр
Днепр
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Сайт
Страна
Украина
Стадион
Днепр-Арена
Тренер
Мирон Маркевич
М. Маркевич
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Иван Томечак
И. Томечак
Защ
30
3
0
0
0
0
24
Валерий Лучкевич
В. Лучкевич
Защ
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
2
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов