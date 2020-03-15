Дмитрий Живоглядов
№17
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 мая 1994 (26) лет
Рост
178
Вес
65
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
8.03.2020 8 марта 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
8.03.2020 8 марта 2020 вс 19:00
был в запасе
Локомотив
1
Ахмат
0
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
0
был в запасе
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 16:30
был в запасе
Локомотив
1
Динамо
2
был в запасе
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 19:30
был в запасе
Тамбов
2
Локомотив
3
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
Локомотив
1 : 1
Краснодар
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
40'
40'
40'
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 14:00
был в запасе
Локомотив
2
Арсенал
1
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
45'
45'
45'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
42'
42'
42'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Локомотив
1
Ростов
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
38'
38'
38'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 90' - 90'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019 28 июля 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 56'
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 56'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
21.07.2019 21 июля 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2019 15 июля 2019 пн 20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019 15 июля 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'