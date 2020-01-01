Дмитрий Торбинский
№6
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 апр. 1984 (36) лет
Рост
176
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Енисей
12
1
0
6
0