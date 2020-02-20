Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Диогу Далот
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Португалия
Дата рождения
18 марта 1999 (21) год
Рост
183
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'