Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дэнни Уэлбек
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 нояб. 1990 (29) лет
Рост
185
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет носит Рианна, у него империя ресторанов
#Нусрет Гекче
23 апреля 2019, 23:10
Уэлбек не забивал в АПЛ два года. Первый мяч – красота: в падении через себя
#Дэнни Уэлбек
07 июля, 22:02