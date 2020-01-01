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Лента
Матч-центр
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Денис Поляков
№19
Защитник
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Команда
Урал
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
17 апр. 1991 (29) лет
Рост
184
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Урал
16
0
0
4
0