Денис Ткачук
№31
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 июля 1989 (31) год
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
ЦСКА
6 : 0
Крылья Советов
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
6
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
18.05.2019 18 мая 2019 сб 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
18.05.2019 18 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
Ахмат
2 : 1
Крылья Советов
77'
77'
77'
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
40', 44'
40', 44'
40', 44'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
40', 44'
минуты: 1' - 90'
Зенит
4
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 18:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Урал
1
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
минуты: 75' - 90'
Динамо
1
Крылья Советов
0
минуты: 75' - 90'
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
минуты: 81' - 90'
Крылья Советов
1
Рубин
0
минуты: 81' - 90'
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Краснодар
1
Крылья Советов
0
был в запасе
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 17:00
был в запасе
Оренбург
3
Крылья Советов
1
был в запасе
29.03.2019 29 марта 2019 пт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
29.03.2019 29 марта 2019 пт 18:30
минуты: 74' - 90'
Крылья Советов
0
Арсенал
1
минуты: 74' - 90'
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
был в запасе
Анжи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
4
Енисей
0
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
был в запасе
Локомотив
2
Крылья Советов
2
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
минуты: 18' - 90'
Спартак
3
Крылья Советов
1
минуты: 18' - 90'
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Ахмат
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 78'
Крылья Советов
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 78'
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 16:30
Уфа
1 : 2
Крылья Советов
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
Показать все игры