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Денис Ткачук
№31
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 июля 1989 (31) год
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
ЦСКА
6 : 0
Крылья Советов
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
6
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
18.05.2019
18 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Ахмат
2 : 1
Крылья Советов
77'
77'
77'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
40', 44'
40', 44'
40', 44'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:30
40', 44'
минуты: 1' - 90'
Зенит
4
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
18:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Урал
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 75' - 90'
Динамо
1
Крылья Советов
0
минуты: 75' - 90'
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
минуты: 81' - 90'
Крылья Советов
1
Рубин
0
минуты: 81' - 90'
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Краснодар
1
Крылья Советов
0
был в запасе
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
был в запасе
Оренбург
3
Крылья Советов
1
был в запасе
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
29.03.2019
29 марта 2019
пт
18:30
минуты: 74' - 90'
Крылья Советов
0
Арсенал
1
минуты: 74' - 90'
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
был в запасе
Анжи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
4
Енисей
0
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
был в запасе
Локомотив
2
Крылья Советов
2
был в запасе
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
14:00
минуты: 18' - 90'
Спартак
3
Крылья Советов
1
минуты: 18' - 90'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Ахмат
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 78'
Крылья Советов
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 78'
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
16:30
Уфа
1 : 2
Крылья Советов
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
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