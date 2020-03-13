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Денис Глушаков
№8
Полузащитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1987 (33) года
Рост
182
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
89'
89'
89'
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
89'
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 75'
Локомотив
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 75'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 85'
Ахмат
0
Уфа
1
минуты: 1' - 85'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
31'
31'
31'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
31'
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 2
Ахмат
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
56'
56'
56'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 63'
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 63'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 89'
Ахмат
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 89'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 77'
Ахмат
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 77'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
25'
25'
25'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 71'
Уфа
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 71'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
Сочи
2 : 0
Ахмат
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 58'
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 58'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 86'
Ахмат
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 86'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
минуты: 1' - 80'
Ростов
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 80'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Тамбов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
1
Тамбов
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 70'
Ахмат
1
Спартак
3
минуты: 1' - 70'
5.08.2019
5 авг. 2019
пн
20:00
Ахмат
2 : 1
Оренбург
90'
90'
90'
5.08.2019
5 авг. 2019
пн
20:00
минуты: 72' - 90'
Ахмат
2
Оренбург
1
минуты: 72' - 90'