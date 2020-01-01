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Лента
Матч-центр
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Даниэль Старридж
№19
Нападающий
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 сент. 1989 (30) лет
Рост
188
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Трабзонспор
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