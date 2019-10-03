Даниэль Старридж
№19
Нападающий
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 сент. 1989 (30) лет
Рост
188
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
2
Базель
2
минуты: 1' - 90'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Хетафе
1
Трабзонспор
0
был в запасе