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Даниэль Старридж
№19
Нападающий
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 сент. 1989 (30) лет
Рост
188
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
2
Базель
2
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Хетафе
1
Трабзонспор
0
был в запасе