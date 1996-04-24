Деле Алли
№20
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 апр. 1996 (24) года
Рост
187
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тоттенхэм
2
0
0
1
0