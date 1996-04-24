Деле Алли
№20
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 апр. 1996 (24) года
Рост
187
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2020 10 марта 2020 вт 23:00
РБ Лейпциг
3 : 0
Тоттенхэм
70'
70'
70'
10.03.2020 10 марта 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2020 19 февр. 2020 ср 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2020 19 февр. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 64'
Тоттенхэм
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 64'