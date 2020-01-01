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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дейли Блинд
№17
Защитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 марта 1990 (30) лет
Рост
176
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Аякс
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