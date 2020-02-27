Дейли Блинд
№17
Защитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 марта 1990 (30) лет
Рост
176
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
66'
66'
66'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Аякс
0
минуты: 1' - 90'