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Лента
Матч-центр
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Дедрик Боята
№20
Защитник
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Команда
Герта
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 нояб. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Герта
21
3
1
7
0