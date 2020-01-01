Дедрик Боята
№20
Защитник
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Команда
Герта
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 нояб. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Герта
21
3
1
7
0