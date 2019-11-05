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Лента
Матч-центр
Моя команда
Давид Нерес
№7
Нападающий
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Команда
Аякс
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 марта 1997 (23) года
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
Челси
4 : 4
Аякс
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 72'
Челси
4
Аякс
4
минуты: 1' - 72'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
Аякс
0 : 1
Челси
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 74' - 90'
Аякс
0
Челси
1
минуты: 74' - 90'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
Валенсия
0 : 3
Аякс
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 81' - 90'
Валенсия
0
Аякс
3
минуты: 81' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Аякс
3 : 0
Лилль
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 83'
Аякс
3
Лилль
0
минуты: 1' - 83'