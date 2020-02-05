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Кевен Данке
№27
Нападающий
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Команда
Ним
Гражданство
Того
Дата рождения
30 нояб. 2000 (19) лет
Рост
181
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Ним
2
Дижон
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 83' - 90'
Ним
3
Монако
1
минуты: 83' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 1
Ренн
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
был в запасе
Ним
0
Ренн
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ним
2
Реймс
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Марсель
3 : 1
Ним
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Марсель
3
Ним
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
0
Нант
1
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Ним
0
Лион
4
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
был в запасе
Бордо
6
Ним
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
1
Метц
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Ним
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ним
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 1
Ним
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
4
Ним
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Ним
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 1
Амьен
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 2
Ним
71'
71'
71'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
71'
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Ним
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Монпелье
1 : 0
Ним
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Ним
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
1
Тулуза
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Ним
3 : 0
Брест
90'
90'
90'
90'
90'
90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
90'
минуты: 90' - 90'
Ним
3
Брест
0
минуты: 90' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
82'
82'
82'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
82'
минуты: 81' - 90'
Монако
2
Ним
2
минуты: 81' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 2
Ницца
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
1
Ницца
2
был в запасе
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