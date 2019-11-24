Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Данил Круговой
№56
Защитник
Подписаться
Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 мая 1998 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Уфа
1
Сочи
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 46' - 90'
Тамбов
3
Уфа
0
минуты: 46' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 68' - 90'
Уфа
1
ЦСКА
1
минуты: 68' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 61'
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 1' - 61'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
был в запасе
Уфа
1
Оренбург
2
был в запасе