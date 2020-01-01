Дани Ольмо
№25
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 мая 1998 (22) года
Рост
179
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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РБ Лейпциг
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