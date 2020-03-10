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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дани Ольмо
№25
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 мая 1998 (22) года
Рост
179
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
РБ Лейпциг
3 : 0
Тоттенхэм
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
был в запасе
Тоттенхэм
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе