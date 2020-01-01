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Лента
Матч-центр
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Цюрих
Цюрих
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Сайт
Страна
Швейцария
Стадион
Летцигрунд
Тренер
Людовик Маньин
Л. Маньин
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
14
Тони Домджони
Т. Домджони
Пол
21
2
0
0
0
0
15
Стефен Одей
С. Одей
Нап
22
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий