Чайка
Песчанокопское
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Страна
Россия
Стадион
Центральный им. И.П. Чайки
Тренер
Магомед Адиев
М. Адиев
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«Ростов» и «Чайка» сильно ссорятся из-за стадиона. Начали фанаты, подключились президенты и РФС
#РПЛ
04 июля 2019, 17:13
МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников
#Чайка
22 августа 2019, 14:49
#новости спорта
«Чайка» представила новую эмблему. Четвертую с 2016 года
27 июля, 17:20
Ростовская область даст деньги трем футбольным клубам. В том числе – двум частным
06 февраля, 16:55
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54